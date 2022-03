Mida teha, kui jooksjat kimbutab kevadine allergia?

Allergia sarnaneb külmetushaigustega – väsimus, häiritud keskendumisvõime ja hingamine. Enamik eksperte ei soovita külmetushaigust põdedes jooksurajale suunduda. Kuid kas siis allergiaga on jooksmine lubatud?

Running Magazine avaldas mõned soovitused, millega peaksid arvestama, kui soovid kevadise allergiaga jooksma suunduda. See, kas allergiaga tasub jooksma minna, sõltub eelkõige sümptomitest ning nende intensiivsusest. Paljude inimeste jaoks võib füüsiline aktiivsus põhjustada allergiate ägenemist. Selle taga seisab põhjus, et joostes toimub hingamine kiiremini ja tugevamalt.

Hooajalised allergiad võivad suurendada füüsilise koormuse kasvades astma riski, isegi kui muidu tervisesporti harrastades hingamisprobleeme ei esine. Kui allergia põhjustab astmahooge, siis nende ajal on targem kodus püsida. Muul ajal võib kasutusele võtta mõned ettevaatusabinõud.

Kui olete võistlussportlane, siis tuleb tähele panna, et mõned levinumad ravimid, nagu näiteks Sudafed, sisaldavad koostisosa nimega pseudoefedriin. See on võistlusspordis keelatud aine.