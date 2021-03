Tallinnas avatakse kaks vaktsineerimiskeskust

«Tervishoiuteenuse osutajatel on väga suur koormus, kelle vastutusel on just vaktsineerimise meditsiiniline pool. Eeloleval nädalavahetusel avame kaks vaktsineerimiskeskust, kuid vaktsiinitarnete suurenemisel ning haiglate ja kliinikute valmidusel oleme suutelised abi pakkuma kuni kuue vaktsineerimiskeskuse rajamisel Tallinnas,» selgitas Kõlvart, lisades, et eesmärk on see, et tallinlaste jaoks mõeldud vaktsiinidoosid jõuaksid võimalikult kiiresti inimesteni. «Eesmärk on ikka see, et saaksime kõik suve nautida juba ilma suuremate piiranguteta.»