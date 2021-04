Naissportlastel esineb suurem vigastusoht ovulatsiooni perioodil

Kuigi paljud naised jälgivad menstruaaltsüklit, siis nüüd on tehtud kindlaks, et kindlasti peaksid tsüklit jälgima naissportlased, et ennetada võimalikku vigastuste ohtu treeningul. Uuring Inglismaa ellitjalgpallurite seas, milles osales ligi 4000 sportlast, näitas, et lihaste ja kõõluste vigastused olid kõige tõenäolisemad ovulatsiooni perioodil. Lisaks leiti uuringus, et sportlased võivad olla liigeste ja sidemete vigastustele altimad, kui nende menstruatsioon hilineb.

Hiljutises uuringus leiti, et sportlastel, kes olid ovulatsiooni perioodis või sellele lähenemas, oli lihaste ja kõõluste vigastusi peaaegu kaks korda rohkem kui muul ajal. Vigastuste hulka kuulusid ka lihaste ja kõõluste rebenemine, samuti esinesid venituskrambid ja emotsionaalsed nutuhood. Varasemad uuringud on kinnitanud, et tsükli keskel on naissportlastel riskantsem aeg vigastusi saada, kuid hiljutine 4000 eliitsportlasega uuring kinnitas, et vigastusoht on ka ovulatsioonile eelneval ajal.

New Jersey Ortopeedilise Instituudi naiste spordimeditsiini keskuse direktor Ashley J. Bassett märgib, et kuigi paljud tema noored kliendid kasutavad suukaudseid rasestumisvastaseid vahendeid, on nende seas neid, kes ei kasuta üldse rasestumisvastaseid vahendeid. Tulemused kahel grupil on samad, olenemata rasestumisvastaste vahendite kasutamisest on tsükli keskel suurem vigastusoht kui muul ajal.

Kuigi uuringus vaadeldi ainult jalgpallureid, annab see mõtlemisainet ja soovitusi ka jooksjatele, sest hinnanguliselt jooksevad jalgpallurid keskmiselt 11 kilomeetrit ühe mängu jooksul.