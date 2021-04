Hooletu käitumine hoiab epideemia vaibumist tagasi

Ometi on positiivsete testivastuste osakaal endiselt kõrge ning see tekitab Fischeri sõnul muret. «Kunagi räägiti, et kui see on üle nelja protsendi, siis on tegemist nakkuse kontrollimatu levikuga,» lausus Fischer. Selleks et meie praeguselt 16,6 protsendilt neljale protsendile jõuda, peab tegema väga suure languse, nentis ta. «Perearsti saatekirjaga testile läinud inimestest on iga kolmas positiivne. Kui inimesel on haigussümptomid, siis on ta ka väga suure tõenäosusega haigestunud koroonasse,» tõdes Fischer. Eelmisel nädalal saatsid perearstid saatekirjaga proovi andma 10 769 inimest, neist positiivseid tulemusi oli 3357. Positiivsete testivastuste osakaal on 31,2 protsenti.