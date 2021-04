Hemofiiliat põdev eestlane: et elada, tuleb õppida valu kannatama

Mehe suur unistus on, et geeniravi saaks ühel päeval reaalseks ja et see jõuaks ka Eestisse. «Enda süstimine on vaimselt paljudele suur väljakutse ja takistus, mida kõik ei suuda ületada. On tihti olukordi, kus mõte pika eluea ja kogu selle aja enda süstimisele viivad mõtted väga alla.»

Veritsushäirete õde: ravi sõltub haiguse raskusest

17. aprillil tähistatakse rahvusvahelist hemofiiliapäeva. Hemofiiliat ehk veritsustõbe põeb üks inimene 10 000st. Patsiente nii pärilike veritsushäirete hulka kuuluva hemofiilia kui ka teiste sarnaste haigustega on Eestis üle 250.

PERHi hematoloogia osakonna veritsushäirete õde Maria Hytti räägib, et nende osakonnas jääb harva 25 voodikohast mõni vabaks, kuna voodikohtade täituvus on 97 protsenti. Päeval on osakonnas tööl viis õde ja kolm hooldajat, lisaks õendusjuht, öösel aga kaks õde ja kaks hooldajat.

«Ravi, mida hematoloogiakeskuses pakutakse, sõltub väga palju haiguse raskusest,» sõnas Maria Hytti. «Meie patsiendid saavad keemiaravi, bioloogilist ravi, vereülekandeid. Paljud patsiendid on nõrga immuunsusega, seega tuleb nende juures käies kanda kaitseülikonda,» kirjeldab Hytti. «Veritsushäirete ravi toimub aga põhiliselt ambulatoorselt või päevaravis. Sel juhul on raviks puuduva faktori asendamine või vereülekanded. Lisaks tegeleme oma patsientide liikumise- ja toitumisenõustamisega, kuhu kaasatakse vajadusel ka toitumisspetsialistid ning füsioterapeudid.»

Hytti selgitab, et veritsushäired on valdavalt vere hüübimisvalkude kaasasündinud puudusega seotud seisundid. «Need moodustavad hematoloogias üsna väikese, aga eripärase niši. Asendusravi puuduva hüübimisvalguga on kättesaadav, turvaline ja efektiivne. Samas on eriala areng väga kiire: diagnoosimise ja ravi võimalused täienevad ning muutuvad. Raske kuluga veritsushäirega patsient peaks aga käima arstlikul vastuvõtul üks kord aastas, õe visiidil iga kolme kuu tagant,» märgib ta.

«Veritsushäirete õel on keskuses väga oluline roll,» kinnitab Maria. «Näiteks vastutab õde patsientide esmase kliinilise hindamise eest ja peab jälgima, et patsient käiks korrapäraselt ravil ning järelkontrollis, samuti on õe kohus hoida silm peal, et patsient manustaks oma ravimeid vastavalt skeemile. Lisaks tegeleme jooksvate probleemide lahendamisega ning suuname patsienti analüüsidele või spetsialisti vastuvõtule. Hemofiiliaõe juurde tullakse ka siis, kui patsient ise ei tule ravimisüstiga toime.»

Hemofiilia puhul on Hytti sõnul haige suurimad tervisemured verejooksud. «Verejooksud võivad olla nii väikesed kui ka suured ja eluohtlikud, näiteks ajusisesed. Põhiline probleem on aga liigesesisesed verejooksud, mis on patsiendile väga valurikkad. Hemofiilia ravi eesmärk on ennetada ja tuvastada verejookse juba varakult ning vältida tüsistuste teket.»

Hytti toob välja, et veritsushäirete õel peavad olema väga põhjalikud teadmised veritsushäirete pärilikkusest, mõjust organismile ja vaimsele tervisele, ravist ning võimalikest tüsistustest. «Sinna juurde käivad ka teadmised psühholoogiast, toitumisest, liikumisest: see nimekiri on tohutult pikk. Eestis ei ole vastavaid koolitusi, seega veritsushäirete õde peab ennast harima ise ning osalema rahvusvahelistel koolitustel ja konverentsidel, mis on minu jaoks väga põnev!» märgib ta.

Hytti nägi hematoloogilisi ja just veritsushäiretega patsiente esimest korda Tervishoiu kõrgkooli praktikate ajal. «Juba siis hakkasin ennast harima hemofiilia ja tol hetkel minu jaoks täiesti tundmatu von Willebrandi teemal. Peale kooli lõpetamist töötasin esmalt pereõena, siis aga PERHi ortopeedia osakonnas, kus puutusin samuti kokku veritsushäiretega, põhiliselt hemofiilia patsientidega. Nii tekkiski mul nende haiguste vastu suurem huvi. Peagi läksin üle hematoloogia osakonda, mis tegelikult tõmbas mind juba õpingute ajal,» kirjeldab ta, kuidas ta sattus veritsushäiretega õe ametit pidama.