Koolivaheajal kasvab uute viirustüvede riiki toomise oht

Kuna peale eelmisi koolivaheaegu on nakatumiste arv kasvanud, tasuks reisimisest hoiduda või koju naastes kindlasti testima minna.

«Tihtipeale tuuakse sisse välismaalt just neid uusi nakkusohtlikumaid või muul viisil ohtlikumaid viirusetüvesid. Siin kindlasti paneme südamele kõigile eesti inimestele teha terviseteadlikke vastutustundlikke valikuid, et me ei peaks neid piiranguid koolivaheajal tehtud valikute tõttu kauem hoidma kui muidu oleks vajalik,» sõnas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.