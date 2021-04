Maist alates laieneb vaktsineerimisvõimalus järk-järgult kõigile

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) tutvustas täna valitsuskabinetile uuendatud Covid-19 vaktsineerimise plaani, milles on täpsustatud vaktsineerimise korraldamise põhimõtteid ja eesmärke 2021. aasta aprillist kuni juuni lõpuni. Maikuu jooksul on plaanis avada vaktsineerimise võimalus järk-järgult kõigile soovijatele.

Plaan näeb ette, et maikuu jooksul avatakse vaktsineerimise võimalus järk-järgult kogu elanikkonnale:

«Aprilli- ja maikuus on meie eesmärk pakkuda vaktsineerimise võimalust kõikidele riskirühma kuuluvatele inimestele ning avada maikuu jooksul järk-järgult vaktsineerimise võimalus kõigile soovijatele,» ütles Kiik. «Uuendatud vaktsineerimise plaanis oleme ajakohastanud erinevate Covid-19 vaktsiinide ja nende eeldatavate tarnegraafikutega seotud infot, täpsustatud on ka vaktsineerimise juhtimise ja korraldamise põhimõtteid, vaktsineerimisega hõlmatuse eesmärke ja ajakava.»

Kiik sõnas, et aprilli lõpuks on plaanis võimaldada vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist kõigile üle 70-aastastele ning juuni lõpuks kõigile täisealistele soovijatele.

Eesti eesmärgid inimeste Covid-19 vaktsineerimisega hõlmamisel on saavutada 2021. aasta aprilli lõpuks üle 70-aastaste inimeste hulgas vähemalt ühe doosiga 70 protsendiline hõlmatus, võimaldada alates maist järk-järgult vaktsineerimist kõigile soovijatele, võimaldada mai lõpuks kõigile riskirühmadesse kuuluvatele inimestele vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist, võimaldada juuni lõpuks kõigile soovijatele vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist ning saavutada 2021. aasta sügiseks 70 protsendiline hõlmatus täiskasvanud elanikkonnas.

«Teadaolevad vaktsiinide tarnegraafikud võimaldavad meil seatud eesmärke saavutada. Inimeste usaldus vaktsineerimise suhtes ja soov end vaktsineerida on kõrge, kuid tuleb teha tööd ka nendega, kes täna veel kõhklevad,» lisas Kiik.

Teisipäevase seisuga oli Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 289 508 inimest, neist 86 768 on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Maakonna ja valla tasandil on võimalik jälgida vaktsineerimisega edenemist vanusgruppide lõikes terviseameti koroonaviiruse andmestikus.

Eesti on seni ühinenud Euroopa Liidu Covid-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga. Valitsus on andnud põhimõttelise heakskiidu Eesti ühinemisele kõigi Euroopa Liidu ühishankes oleva kaheksa vaktsiinitootja eelostulepingutega, millega on Eestil võimalik soetada kokku 4 761 894 doosi vaktsiini.