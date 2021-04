21 ideed, kuidas lapsed õue saada

2) Koolitunnid õue. Vaata üle oma lapse koolitööd ning paku välja, milliseid nendest saaks ta teha ilma arvutita õues olles. Näiteks videosilla vahendusel toimuvates kehalise kasvatuse tundides või trennides saab osaleda õues. Lisaks värskele õhule ja linnulaulule on lapsel ka oluliselt rohkem ruumi liikumiseks.

5) Kevadised aiatööd. Taimede istutamine, peenarde kaevamine, lehtede riisumine – kõikide aiatöödega saavad lapsed hakkama. Huvi tekitamiseks lase lapsel kaevata ja kujundada enda isiklik suvepeenar ning planeerige tegevused külvikalendri järgi, nii ootab last igal nädalal uus ja põnev aiatöö.

6) Mänguasja pesula. Ka mänguasju tuleb aeg-ajalt pesta ning just selline tegevus sobib suurepäraselt õue. Anna lapsele kaasa kõik tema mudelautod, LEGO mehikesed või Barbie nukud, suur ämber vett, majapidamisest ülejäänud hambaharjad ja kaltsud ning rätik, kuhu peale pestud asjad päikese kätte kuivama panna.

7) Telk . Pane matkatelk või spetsiaalne lapsetelk hoovi püsti ning ehita lapsele tore pesa, kus on hea soe pikutada, raamatut lugeda või koolitöid teha.

10) Hüppenöör . Kasulik spordivahend nii lapsele kui täiskasvanule, mis toob hea vormi ja palju elevust. Lapsele vali eelkõige keskmise paksusega hüppenöör ning õige pikkuse reguleerimiseks palu tal astuda ühe jalaga nööri peale ning mõõta nii, et nööriosa ulatuks kaenlaalusteni. Näita ette või otsige internetist milliseid lahedaid trikke hüppenööriga teha saab.

11) Tubased seltskonnamängud. Kõik klassikalised seltskonnamängud sobivad hästi ka rõdulaua taga või piknikulina peal mängimiseks. Põnevuse lisamiseks on paljud mängutootjad mugandanud ka klassikalised kaardi-, täringu ja lauamängud just õue ehk suuremasse formaati, sealhulgas on olemas näiteks hiigelsuurte puiduklotsidega Jenga ehk tornimäng või siis suurte täringutega Yatzy täringumäng.