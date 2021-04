Israelis uuritakse selle taime mõju Covid-19 ravis

Hiljutises uuringus leiti, et kanepis leiduvate ühendite kombinatsioon pakub võimalust koroonaviirushaigust ravida või ära hoida.

Uuringus analüüsiti patenteeritud terpeenide viirusevastast toimet. Need on looduslikud ühendid, mida leidub paljudes taimedes ja sealhulgas kanepis. Kanepitehnoloogia ettevõtte Eybna välja töötatud kombinatsioon NT-VRL sisaldab 30 terpeeni kombinatsiooni. Uuringuid viidi läbi nii ainuüksi NT-VRL kasutades kui ka sellele lisatud CBD ehk kannabidiooliga.

Mitmetes varasemates uuringutes on tarpeenide kasutamine aidanud ravida mitmesuguseid viirusnakkuseid. Uus uuring viidi läbi laboris kopsurakkude peal. «Need tulemused näitavad, et NT-VRL koos CBD-ga või ilma võiks olla üheks ennetavaks meetodiks koroonaviirusega võitlemisel,» kirjutasid uuringu juhtivautorid.

Marcu & Arora asutaja ja American Journal of Endocannabinoid Medicine peatoimetaja doktor Jahan Marcu sõnas pärast uuringu ülevaatamist, et terpeenide ja CBD kasutamine koroonaviirusnakkuste ravis on huvitav idee, millega jätkata.