Tippjuht Andres Birnbaum: kuidas pandeemia minust 40. eluaasta künnisel tervisesportlase tegi

Eestiski soojemaks tõmmanud ilm meelitab jooksmise ja kõndimisega spordiradadele. Ent tasub olla ettevaatlik. Liiga hoogse sportimisega võivad kaasneda ka vigastused. Pean ütlema, et minul vedas. Üsna oma jooksmise tee algul konsulteerisin spordiarstiga, ostsin endale korralikud jooksujalatsid ning neisse spetsiaalselt jala ja jooksu dünaamikat jälgivad sisetallad. Need hoiavad jala õiget asendit, et suure ja pika koormuse tagajärjel vältida jala ära vajumisest tekkivaid probleeme. Peab ütlema, et see kombinatsioon viis päris algul tekkinud vaevused ja ebamugavused hilisemas treeningfaasis täielikult.

Jooksen tänase päevani. Nii talvel -20 kraadiga kui suvel +30ga. Peab ütlema, et külmas on palju mõnusam joosta, ent nagu öeldakse: pole halba ilma, on halb riietus.

Minu kolm aastat tagasi alguse saanud jooksupisik on tänu järjepidevusele tänaseni minus alles. Jooksmine on oma monotoonsuse tõttu ka meditatiivne tegevus. Tänapäeval, mil räägitakse palju vaimsest tervisest, on see hea võimalus oma mõtteid suunata. Mõõduka tempo juures paraneb kogu keha vere- ja hapnikuvarustatus, sealhulgas ajutegevus. Jooksurajal tundsin tihti, kuidas pähe hakkasid tulema inspireerivad mõtted. Nii mõnigi uus idee ja probleemi lahendus on sündinud jooksurajal. Soovitan seetõttu kõigil proovida, kel kavas kevadisi ilmu terviserajal nautida.

Oma esimese maratoni jooksin poolteist aastat peale treeningute alustamist. Soovisin jääda terveks, teiseks eesmärgiks võtsin finišisse jõudmise ja kolmandaks sooritada distants vähem kui nelja tunniga. Eesmärkid said ka täidetud. Oma teisel maratonil, täpselt aasta hiljem, paranes tulemus – täispikk maraton kulges alla kolme ja poole tunni. Kolmandal maratonil läks rada veelgi libedamalt. Olengi jäänud selle eesmärgi juurde – üks maraton aastas. Tegemist on ikkagi suure pingutusega.

Jooksmine ja liikuv eluviis ei kingi vaid paremat füüsilist vormi vaid parandab mõistust, keskendumisvõimet, mõtteteravust, ideede genereerimise võimekust. Kõigele lisaks aitab see tänapäevases stressirohkes maailmas stressitase miinimumini viia.

Jagan oma kogemust ennekõike selleks, et öelda, et kunagi pole hilja end käsile võtta ja alustada investeerimist oma tervena elatud aastate pikendamisse. On täiesti võimalik, et ka 40ndates võib järjepideva ja tasa ning targu tegutsemisega jõuda oma elu parimasse vormi.