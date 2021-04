AFP: maailmas on manustatud miljard doosi Covid-19 vaktsiini

Vähemalt 1 002 938 540 vaktsiiniannust on manustatud 207 riigis ja territooriumil, selgus AFP andmetest, mis tuginevad ametlikele andmetele.

Enam kui pooled nendest ehk 58 protsenti on antud kolmes riigis: USA-s 225,6 miljoni doosi, Hiinas 216,1 miljonit doosi ja India 138,4 miljonit doosi.

Vaktsineeritud elanikkonna protsendi poolest on esikohal Iisrael. Kuus iisraellast kümnest on vaktsineeritud täiel määral. Iisraelile järgneb Araabia Ühendemiraadid (AÜE), kus vaktsiini on saanud 51 protsenti elanikkonnast ja Suurbritannia 49 protsendiga.