Öine ärkamine võib olla märk ärevushäirest

Confido psühhiaatri Mari-Liis Laanetu sõnul on selleks ärevus, stress ja depressiivsed mõtted-tunded. «Tõelist unehäiret esineb väga harva. Enamasti näitab häiritud uni, milline on meie psüühiline seisund ja kuidas me toime tuleme. Tähele pannakse seda, et ei magata hästi,» sõnas Laanetu Confido blogis.