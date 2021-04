Vereloomet toetav vitamiin, mille puudusele viitavad õhupuuduse tunne ja jõuetus

Piisavas koguses vitamiinide omastamiseks tuleb esmalt üle vaadata oma toidulaud. Olulisel kohal peaksid olema täistera- ja piimatooted, puu- ja köögiviljad, kala, liha, muna ja toidurasvad. Väga rasva- ja suhkrurikastest toitudest saab küll palju energiat, kuid need on vitamiiniallikatena sageli tagasihoidlikud. Ettevaatlik tuleb olla alkoholi, nikotiini, kofeiini ja rafineeritud suhkruga, sest need lõhuvad B-grupi vitamiinide molekule ning muudavad need seeläbi kehale kasutuks.

B-grupi vitamiinidel on kanda rida ülesandeid: aitavad põhitoitainete ainevahetuses organismi energiaga varustada; on asendamatud närvisüsteemi normaalseks toimimiseks, tähtsad juuste, silmade, naha, suu ja maksa tervise toetamisel, vajalikud seedeelundkonna lihaste toonuse säilitamiseks ja tagavad normaalse vereloome ning aitavad ennetada aneemia teket.

B 1 - vitamiin ehk tiamiin

B 1 -vitamiinil on oluline süsivesikute ja osa aminohapete ainevahetuse tagamiseks organismis, kuna tiamiin on vajalik süsivesikute, lipiidide ja aminohapete lammutamises. Lisaks aitab B 1 -vitamiin normaalselt funktsioneerida närvisüsteemil, lihastel ja südamel. Olulist osa mängib tiamiin ka maomahla tekkimises.

Antud vitamiini leidub nii loomse kui ka taimse päritoluga toiduainetes. Parimad B 1 -vitamiini allikad on pähklid, seemned, pärm, leib, kaerahelbed, täisterapasta, sealiha, kanafilee, maks, lõhe, kaunviljad, kama, muna, nisuidud, hirss, astelpajumarjad ja merevetikad. Et tegu on vesilahustuva vitamiiniga, siis tiamiinil enamasti imendumisega probleeme ei teki ja varud kehas kestavad ligikaudu üks-kaks nädalat. Tiamiini säilib 50 protsendi ulatuses skeletilihastes, 40 protsendi ulatuses maksas ning lisaks neerudes ja närvikoes.

B 2 -vitamiin ehk riboflaviin

Selle vitamiini ülesanded kattuvad mõningal määral B 1 -vitamiini omadega, kuna see aitab ka tagada rasvade ja süsivesikute normaalse ainevahetuse ning toetab närvisüsteemi, lihaste ja südamelihaste talitlust. Lisaks on see vajalik nägemisprotsessiks ehk silmade väsimuse vähendamiseks; naha, limakestade, juuste ja küünte toetajana ning antikehade moodustajana.

Toiduainetest leidub B 2 -vitamiini jogurtis, piimas, kalas, maksas, tumerohelistes taimsetes toitudes, juustus, kaunviljades ja täisteratoodetes. B 2 -vitamiini vaegusest annavad märku suunurkade ja huulte katkiminek ja lõhenemine, nõrkus, masendus ning silmade valgustundlikuks muutumine. Raske B 2 -vitamiini puudus võib viia rauataseme muutuseni, aneemia või vaimse häireni.

B 3 -vitamiin ehk niatsiin

B 3 -vitamiin on sarnaselt eelnevatega samuti vajalik rasvade ja süsivesikute normaalse ainevahetuse tagamiseks, lihaste ja närvisüsteemi talitluseks ning nahakahjustuste paranemiseks. B 3 -vitamiini leidub maksas, pähklites, seemnetes, pärmis, kuumtöödeldud lihas, täisteratoodetes, juustus, munas, lehtkapsas, halvaas ja kakaopulbris. Selle puudujääk võib muuta naha karedaks ning enamlevinumad sümptomid avalduvadki naha, seedetrakti ja närvisüsteemi kaudu.

B 6 -vitamiin ehk puridoksiin