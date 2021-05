«Tõepoolest selline võimalus homsest tekib,» lausus Seer. Kas arst ei peaks arst valima sobilikuma koroonavaktsiini inimesele? «Mina jään siin vastuse võlgu. Aga kõik koroonavaktsiinid, mis Eestisse saabuvad, on üle 50aastastele lubatud,» lisas Seer.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) lisas, et jäkr-järgult avaneb vaktsineerimine kõikidele. «Riskirühmadele on vajalik teada, et neile soovitatakse Pfizerit ja Modernat,» toonitas Kiik.