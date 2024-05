Psühholoog selgitab, kuidas väljenduvad lapsel unehäired

Psühholoog on ringiga tagasi kliinikumis, kus tegeleb nüüd laste ja noorte uneprobleemidega ning nõustab õdesid, et haiglas oleks toetus unenõustamises. «Tihtipeale on uneprobleemid tugevas seoses lapse vaimsete probleemidega, millega tuleb paralleelselt tegeleda. Kui me näeme uuringutest, et lapsel on diagnoositud depressioon või ärevushäire, siis mõlema põhiline sümptom on unetus. Kui lapsel on juhtunud trauma või ta on hirmul, on ka häiritud uni. Aga me saame käitumuslikult väga palju und korrigeerida, olenemata vanusest,» selgitas psühholoog.