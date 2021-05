Tervise lühiuudised

Kuumalaine teeb koroonaviiruse kahjutuks

Ameerika Ühendriikides tehtud katse näitas, et Covid-19 põhjustav haigustekitaja muutub mõõdukas kuumuses peaaegu silmapilkselt ohutuks. Teadlased juhtisid koroonaviirust sisaldava lahuse läbi roostevabast terasest toru. Selgus, et kui toru oli sedavõrd kuumutatud, et lahuse temperatuur tõusis seda läbides umbes pooleks sekundiks 72 kraadini, vähenes lahuses mõõdetud viirusosakeste hulk sada tuhat korda. Sellest on aga enam kui küll, et viirus neutraliseerida ja ta nakatavus nullida. Autorid ütlevad, et kiirkuumutusega saaks viiruse õhus levimist edukalt tõkestada, ja seejuures saaks ära kasutada juba olemasolevaid kütte- ja ventilatsioonisüsteeme. Biotechnology and Bioengineering / Novaator