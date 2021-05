Eesti patsiendi uurimine viis uue lihasdüstroofia vormi avastamiseni

Ligikaudu veerandil pärilike haigustega patsientidest jääb haiguse tekkepõhjus ebaselgeks isegi peale laiaulatuslike geneetiliste analüüside tegemist. Üks põhjus on asjaolu, et väga paljude geenide funktsiooni kohta ei teata veel piisavalt. Umbes 30 000 teadaolevast geenist vaid veidi rohkem kui 4000-l on leitud kindel seos pärilike haigustega.