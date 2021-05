6 nõuannet kuidas valida õige jooksujalanõu

Nõuanne 1: Vali jalats, mis on mõeldud just jooksmise jaoks. Jõusaalitossudega jooksma minna ei ole hea mõte, sest jooksmise jaoks on vajalik spetsiifilise ehitusega jalanõu. Tänapäeval on see spordipoodides üsna lihtsaks tehtud ja enamsti on jalanõu juures märge, milliseks treeninguks see kõige paremini sobib. Kui märget pole siis tuleks kindlasti pöörduda klienditeenindaja poole ja uurida, millised jalatsid on sobilikud just jooksutrenniks.

Nõuanne 2: Varba ja jalanõu otsa vahel olema umbes pöidla laiuselt ruumi, et vältida allamäge jooksmisel ohtu, kus varbad on surutud tossu esiosasse. Samuti peaks varvaste osas olema piisavalt ruumi, et neid oleks võimalik vabalt liigutada. Jalanõu pealmine osa peaks olema mugavalt ümber jala, et kand püsiks paigal, ilma et toss oleks häirivalt pingul. Jalanõusid on tehtud nii kitsama kui ka laiema liistuga, seega on võimalik läbi proovimise leida endale see õige.

Nõuanne 3: Kas jooksete kõva pinnakattega maanteel või pehmel metsarajal? Kas olete maratonide jooksja või harrastate lühikesi distantse? Ka need aspektid on jooksujalatsi valimisel väga olulised. Pea nõu spordipoe teenindaja või tuttava treeneriga, et selgitada välja, millised jalatsid sobivad kindlale pinnakattele ja distantsile.

Nõuanne 4: Testimine enne ostmist on väga oluline, katsetage juba poes kuidas jalanõud jalas hoiavad. Tehke hüppeid, jookske poes üks ring, võimalusel kasutage jooksulinti. Pole tähtis kuidas teised kliendid teid vaatavad, oluline on see, et saaksite kindlasti endale sobiva jooksutossu.

Nõuanne 5: Kui võimalik siis tasub jalanõud osta õhtusel ajal, sest jalad kipuvad pika päeva jooksul kergelt paiste või turse minema. Sellest lähtuvalt võiks jooksutossude ostmise lükata tööpäeva lõppu.

Nõuanne 6: Välimus pole alati esmatähtis. Viimase peal mudel ja erksad värvid teevad jooksujalanõu valiku raskeks, kuid peab mõistma, et eelkõige on tähtis sobivus. Muidugi tuleb kasuks kui jalanõudel on näiteks helkurid, mis pimedal ajal hästi silma paistavad.