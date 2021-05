Kuidas alustada sportimisega ja vältida terviserajal vigastusi?

Tihti esineb, eriti just nooremate inimeste seas, et kui minnakse jooksma, siis tahetakse kohe panna nö gaas põhja ja joosta nii kiirelt, kui võimalik ja nii kaua, kuni enam ei jaksa. Kiired ja kõrge intensiivsusega treeningud on organismile kahtlemata vajalikud, aga põhirõhk peaks olema siiski rahuliku ja mõõduka tempoga sportimisel. Intensiivsele treeningule peaks eelnema 5-10 minutit liikumist, et keha saaks nö soojaks. Kui on tegemist alles algajaga, siis peaks alustama alustama madala intensiivusega treeningutega ja need peaks moodustama suure osa treeningutest. Pärast kõrge intensiivsusega treeningut pole tark koheselt seisma jääda. Mõistlik on rahulikus tempos 5-10 minutit edasi liikuda.