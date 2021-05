Teadlane annab nõu, milline hommikusöök käivitab ainevahetust ja aitab langetada kaalu

Järjest rohkem uuringuid tõstab esile bioloogilise kella tähtsust energiatasakaalus ja ainevahetuses. Värsked uuringud on näidanud, et hommikul on ainevahetus tunduvalt kiirem kui õhtul. Seepärast on viimastel aastatel üha enam räägitud sellest, et hommikusöök peaks olema suurem. Väidetakse, et suur hommikusöök on meie kiire ainevahetuse käivitamise võti ja see võib vähendada näksimise ja magusaisu päeva jooksul. 2016. aastal ajakirjas «Advances in Nutrition» avaldatud ülevaateartiklis leiti, et hommikusöögi väiksemat energiasisaldust võib seostada ülekaalu ja rasvumisega.