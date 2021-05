Digiregistratuuris on vaktsiini ootel üle 30 000 inimese

«Algul on oodata ka suurt koormust digiregistatuurile, mistõttu tuleb huvilistel oodata digitaalses ootejärjekorras. See on vajalik selleks, et digiregistratuuriga seotud haiglate infosüsteemid vastu peaksid ning need inimesed, kes on juba sisse loginud, saaksid oma broneeringu rahulikult ära teha,» ütles Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer. «Mõistan, et nooremad inimesed on kaua oodanud võimalust end vaktsineerida, kuid palun veel veidi kannatust.»