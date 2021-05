Kuidas mõjutab kohvi joomine und ja tervist?

Singapuri Riikliku Ülikooli epidemioloogia ja toitumise uurija Rob M. van Dam sõnab, et kohvi tuleks tarbida targalt, sest kofeiin mõjutab kõiki erinevalt, vahendab CNN Health.

Kuidas saada teada millal tuleks kohvi joomine lõpetada, et oleks tagatud piisav ja hea uni?

«See kõlab lihtsa küsimusena, kuid kahjuks pole sellele üht vastust, seda seetõttu, et erinevad inimesed reageerivad kofeiinile väga erinevalt. Kui tekivad värinad, ootamatu närvilisus või muutub pulss, võib see olla märgiks, et on tarbitud liiga palju kofeiini. Ja samamoodi võib see häirida head und, sel juhul peaks katsetama ja proovima, kas kohvi joomise vähendamine parandab und.»

Millised tegurid mõjutavad reageerimist kofeiinile?

«See on mõjutatud elustiilist, näiteks suitsetajad metaboliseerivad (aine lahustumise protsess kehas) kofeiini maksas umbes kaks korda kiiremini. See tähendab, et suitsetajad võivad tõenäolisemalt juua kohvi ka hilisemal ajal ilma, et see nende und segaks.

Kuid on ka teisi tegureid, näiteks suukaudsed rasestumisvastased vahendid, mille võtmise korral võtab kofeiini metaboliseerimine kaks korda kauem aega. Oma osa on ka geneetikal, kuna mõnel inimesel on geneetilises koodis variandid, mis mõjutavad maksa ensüüme, mis metaboliseeruvad ja vabanevad kofeiinist. See võib muuta ainevahetuseks aeglasemaks või kiiremaks.»

Kui palju kofeiini on liiga palju?

«Üldiselt soovitavad sellised ühendused nagu USA Toidu- ja Ravimiamet hoida kofeiini taset 400 milligrammi juures või vähem ühes päevas. Ehk see oleks umbes neli tassi päevas, enamiku inimeste jaoks on seda keha ainevahetuse jaoks liiga palju.»

Kas kohvi võivad juua kõik inimesed?

«Kofeiin mõjub inimesi ärksamaks, nii et rutiinse ajakavaga inimeste jaoks võib see väga kasulik olla. Lisaks inimeste jaoks, kes peavad öösel töötama. Kuid mitte kõigil pole kofeiini vaja, inimene saab unest ja toidust piisavat energiat, et päeva jooksul hakkama saada.»

Kas kofeiin on ohtutu?

«Viimasel ajal on inimesed muret tundnud kofeiini ja vähktõve riski ning kardiovaskulaarse riski seosete pärast. Siiski ei tasu muretseda, kohv on üks kõige enim uuritud jooke ja selle mõõduka tarbimise juures ei tekita see kahjulikke mõjusid. Seega ei pea kohvi ja tervisemõjude pärast liiga palju muretsema.»