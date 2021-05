Müüt või tegelikkus: energiajoogi joomine enne jooksmist parandab tulemust

The Journal of Strength and Conditioning Research avaldatud uuringus vaadeldi 18 jooksjat vanuses 18–31 aastat. Need osalejad valiti seetõttu, et nad olid kogenud jooksjad - see tähendab, et nad jooksid viis kilomeetrit alla 30 minuti ja järjekindlalt jooksid nad vähemalt 32km nädalas.