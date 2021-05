Teadlased selgitavad, mida võib kaasa tuua televiisori ees istumine

Uuringud on leidnud, et keskealistel, kes vaatasid tihti televiisorit, on suurem risk hilisemas eas kognitiivsete võimete languseks. Teadlased ledisd, et mõõdukat televiisori vaatamist seostati keskealiste inimeste puhul mälu kehvenemisega. Samuti oli regulaarsetel telekavaatajatel suurem oht kogeda hilisemas eas ajuatroofiat (aju funktsiooni ja võimekuse langus).