Need toidud tapavad magusaisu

Avokaadost saab su keha kasulikke rasvhappeid, mis toetavad kogu ainevahetust. Kui kinnitad keha paar tundi pärast lõunasööki avokaadoga, ei teki vajadust enne õhtusööki näksida süsivesikurikkaid toite, et peletada vaikselt ligi hiilivat näljatunnet.

Hapendatud toidud vähendavad suurepäraselt magusaisu. Fermenteeritud toidud nagu hapukapsas, keefir, hapendatud kurgid sisaldavad probiootikume ja prebiootikume, mis on oluliseks toidu allikaks seedekulgla headele bakteritele, kes aitavad tõhustada ainevahetust ja tagavad põletikuvastaseid protsesse. Uuringute kohaselt aitab fermenteeritud söökide tarbimine eemale hoida suhkrurikkast toidust, mis on toiduks paljudele keha funktsioone häirivatele bakteritele.

Kui soovid aga midagi magusamat hamba alla, võta pärast lõunat teelusikatäis maapähklivõid. Selles on külluslikult proteiini ja kasulikke rasvu, mis aitavad täiskõhutunnet hoida tunde. Mandlid on loomupäraselt magusad, nii et võiksid otsustada magustamata maapähklivõi kasuks.