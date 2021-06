Veipimine tekitab noortele inimestele mitmeid kognitiivseid probleeme

Elektroonilised sigaretid leiutati suitsetamise alternatiivina 2003. aastal. E-sigarettide suitsetamine on tuntud kui veipimine ja on noorte seas seas üha populaarsem. Näiteks näitas hiljutine Tervise Arengu Instituudi uuring , et tavasigarettide asemel on hakatud rohkem tarvitama e-sigarette.

Lisaks näitasid tulemused, et poistel on suurem tõenäosus kogeda vaipimisest tingitud kõrvalmõjusid. Varasemad uuringud on näidanud, et naised töötlevad nikotiini kiiremini kui mehed, seega on naistel raskem suitsetamisest loobuda.