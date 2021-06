Tervise Arengu Instituut võtab luubi alla Eesti inimeste soolatarbimise

Uuringu eesmärk on selgitada soolatarbimise olukorda Eestis, võrrelda seda teiste Euroopa riikidega ja pakkuda välja tõenduspõhiseid meetmeid soolatarbimise vähendamiseks.

«Kui varasemalt on uuritud inimeste enda väidetavat soolatarbimist, siis nüüdne meetod võimaldab bioproovide analüüsimise ja toitumise jälgimise kaudu selgitada, kui palju naatriumkloriidi ehk söögisoola tegelikkuses inimeste organismi jõuab,» selgitas uuringu eripära TAI vanemteadur Anu Aaspõllu.

Anu Aaspõllu sõnas, et uuringu tulemusel koostatakse soolatarbimise vähendamiseks ettepanekud, mis võivad hõlmata nii toiduainete tootmist, turustamist kui ka tarbijate teadlikkuse kasvatamist.

Varasem pilootuuring on näidanud, et naised tarbisid soola päevas keskmiselt 7 grammi, samal ajal kui naiste soovituslik päevane kogus on kuni 5 grammi. Meeste tegelik soolakogus päevas oli keskmiselt 10 grammi soovitusliku kuni 6 grammi asemel.