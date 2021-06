Kolm põhjust, miks peaks rohkem kallistama

Kallistamine pole lihtsalt armas tegevus, vaid sellel on ka mitmeid eeliseid tervisele, kirjutab Medical Daily.

Põhjus, miks kallistamine on niivõrd mõnus tegevus, on seotud kompimismeelega ja puudutustundlikusega. See on äärmiselt oluline meel, mis võimaldab ümbritsevat maailma füüsiliselt uurida, teistega suhelda, arendada sotsiaalseid sidemeid ja näidata emotsioone.

Alates sünnist saadik on ema puudutusel väga tähtis mõju, see võib väikelapse muuta rahulikumaks, sealhulgas alandada südamelöögisagedust ja soodustada ajurakkude ühenduste kasvu. Seega on kallistusel lõõgastav ja rahustav toime ning see pakub kehale mitmeid tervislikke eeliseid.

1) Kallistamine parandab und

Alates imikueas lapse kõrval magamisest kuni partneri kaisutamiseni. On varasemalt uuritud, et õrn puudutus reguleerib und, kuna see vähendab hormooni kortisooli taset. Kortisool on meie une-ärkveloleku tsükli peamine reguleerija, kuid suureneb ka stressis olles.

Lisaks sellele mõjuvad puudutused rahustavana ja tekitavad meeldiva tunde, mis muudab inimesed stressi suhtes vähem reguleeritavaks ja loob vastupidavust.

2) Kallistamine suurendab heaolu ja naudingut

Puudutusi ja kallistusi kogeb inimene terve eluea vältel, see aitab säilitada sotsiaalseid suhteid. Kallistamine vabastab endorfiine, mis teeb kallistuse inimeste jaoks mõnusaks tegevuseks. Sellest saavad kasu mõlemad pooled, kuid teadlased on kindlaks teinud, et ka lemmiklooma paitamisel on heaolu muutusele kasu.

3) Kallistamine aitab võidelda haigustega

Hormoonide, nagu oksütotsiini ja kortisooli, reguleerimine kallistades võib mõjutada keha immuunvastutust. Kui kõrge stress ja ärevus võivad pärssida võimet võidelda nakkustega, siis lähedased ja toetavad suhted toovad kasu tervisele ja heaolule.