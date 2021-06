Sellest tüüpilisest abivahendist peaks spordivigastuste korral hoiduma

Tavapärane harjumus panna vigastatud kohale jääd on üsna levinud meetod, arvatakse, et külmageel või jää kiirendab lihaste taastumisprotsessi. Teadlased on selle teooria vaidlustanud ja uued uuringud hiirtega on näidanud, et külma rakendamine on ebaefektiivne ja aeglustab taastusprotsessi.