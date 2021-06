Teadlane selgitab, kas naised tohivad tühja kõhuga treenida

Teadlane ja harrastussportlane dr Stacy Sims on mures naiste füsioloogia pärast ehk kuidas reguleeritakse treeninguid ja toitumist. Sims selgitab, et paljudel naistel on endiselt 1980. aastate mõtteviis «kalorid sisse, kalorid välja», mis paneb naisi näiteks tühja kõhuga treenima ja proovima rohkem dieete, et kaalust alla võtta.

Tegelikult on sellisel käitumisel vastupidine efekt, see reguleerib puhkeolekul ainevahetuse kiirust. Läbi selliste kehaliste katsetuste ainevahetus aeglustub ja tekitab kaalutõusu.

«Kui te ei anna kehale taastumiseks aega ja kütust ehk toitu, on mõttetu trenni minna,» sõnab Sims. «Mis puudutab mõnda populaarset dieeti (Keto, Paleo jne) siis töötavad need meestel isegi mõnikord paremini. See tuleneb naiste füsioloogiast.»

Selgituseks lisab Sims, et meestel on üks hüpotalamuse piirkond, mis on tundlik kalorite ja toitainete suhtes, naistel aga kaks. See muudab naised kalorite ja toitainete suhtes tundlikumaks, lisaks mõjutab naisi ka bioloogiline süsteem järglasi saada. Ilma piisavate kaloriteta hakkab naise kehas langema mitu süsteemi, mis mõjutavad omakorda menstruaaltsüklit.

Kas naised peaks tegema paastutrenne?

Küsimusele, kas naised peaksid kunagi tühja kõhuga treenima, annab Sims kindla ei vastuse. Paastutrenni idee on suurendada keha võimet kasutada olemasolevat rasva kütsuena. Mida paljud aga ei tea, on see, et naise keha on juba selles väga hea. Mehed kasutavad treeningul peamiselt süsivesikuid, naised aga rasva ja valke.

Paastumine võib tõsta naistel kortisooli taset, põhjustades kehva kohanemist, väsimust, depressiooni ja ärevust. Samuti ka kõikumisi kehakaalus ja menstruaaltüklis.

Mida siis peaks enne treeningut sööma?

Sims soovitab varahommikustel treenijatel süüa kasvõi pool banaani, tükk röstsaia ja kohvi. Treeningjärgne taastumisprotsess on eriti oluline, päeval soovitab Sims süüa rohkem valke koos väheste süsivesikutega.