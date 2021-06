6 fakti, mida peaks infarkti kohta teadma?

Infarkti põhjustab peamiselt südame isheemiatõbi ja pärgarteri spasm. Need tekivad siis kui veri ei pääse ummistuse tõttu südamekudedesse. Ummistuse võib põhjustada tromb või kui arter spasmub ja pinguldub nii, et veri ei pääse läbi. Need pole ainsad põhjused, kuid on kõige tavalisemad.