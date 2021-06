Uues uuringus ilmnes, milline on vaktsiinide kaitse delta tüve vastu

Ravimiamet edastab, et Ühendkuningriigis tehtud teadusuuringus leiti, et Comirnaty (Pfizer/BioNTech) ja Vaxzevria (AstraZeneca) vaktsiinid kaitsevad pärast vaktsiinikuuri täielikku läbimist SARS-CoV-2 delta tüve poolt põhjustatud sümptomaatilise Covid-19 haiguse eest vastavalt 88 ja 67 protsendilise tõhususega. Kõnealust uuringut on just täiendatud andmetega, kui tõhusalt kaitsevad need vaktsiinid raske kuluga Covid-19 haiguse eest.