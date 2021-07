TÜ magistritöö: opioidravi saavad sagedamini naised

Oopiumi on kasutatud valu ning muude füüsiliste vaevuste leevendamiseks juba aastatuhandeid. Alates 19. sajandist on seda tarvitatud peamiselt kirurgiliste protseduuride valutustamiseks. Tänapäeval kasutatakse opioide ka vähivalu raviks, operatsiooni järel ja kroonilise valu korral, mistõttu on nende tarvitamine märgatavalt suurenenud.

Roland Rulli tõi Tartu ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudis kaitstud magistritöö «Ambulatoorne opioidravi Eestis 2017. aastal» kirjanduse ülevaates välja, et Eestis on retseptiravimitena väljastatud opioidide kasutamine alates 1990. aastast suurenenud üle 50 korra, kuid 2013. aasta seisuga oli see endiselt väiksem kui teistes Põhjamaades. Opioidide kasutamine on Eestis kasvanud üldiselt ainult nõrkade opioidide ning neid ja paratsetamooli sisaldavate preparaatide arvelt.