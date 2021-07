«Mille pärast temperatuur tõusma hakkas, on raske öelda. Seda selgitab seadmetele tehtav tehniline ekspertiis,» ütles Lanno.

Terviseameti Tallinna hoones on ravimite keskladu, kus on kolm külmkambrit, millel kõigil on omaette jahutusseadme lahendus. Kui RKAS hoone 2017. aastal valmis sai, siis koliti sinna kohe ka sisse. Hoiatussüsteem peaks andma alarmi, kui temperatuur tõuseb. Hoone vastuvõtmise järel võttis terviseamet kasutusele veel ühe teavitussüsteemi.