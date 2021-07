Kuidas hoida hemofiiliaga sünnitades riskid madalad?

Sedamööda, kuidas teadmised hemofiiliast meditsiinis on suurenenud, on paranenud ka arusaamine, miks ja kuidas naised võivad haigestuda.

Mõned naised elavad sümptomiteta aastaid, ilma et neil kordagi oleks diagnoositud või isegi kahtlustatud, et neil võib esineda veritsushaigusi. On ka juhtumeid, kus hemofiilia diagnoositakse alles täiskasvanueas.

Võimalik juhtum: 40-aastane naine 9. nädalat lapseootel ja esmakordselt rasedusega arvele võetud. Ainus viide veritsushaigusele on kergesti tekkivad sinikad. Vestlusest patsiendiga selgub, et noorena oli tal vererohked menstruatsioonid, mis kestsid umbes seitse päeva, kuid praeguseks on need lühenenud neljale päevale. Muid veritsusi esinenud ei ole ning isegi operatsioonid on olnud edukad. Siiski sai tehtud test, mis näitab, et tegemist on seni diagnoosimata hemofiilia A «kandja» juhtumiga.

Kuidas edasi? Olles hemofiilia diagnoosi kandja ja lapseootel, vajab naine täpset ja selget infot oma raseduse ja sünnituse kohta ning kuidas toimida edasi. Samuti on oluline loote tervise jälgimine, eriti juhtudel, kui on vaja viia läbi uuringuid.

Lääne-Tallinna keskhaigla arst-residendi Katrin Lahti sõnul on hemofiilia juhtumite korral alati oluline hemofiiliakeskuse ja naistekliiniku koostöö. «Sünnitusplaan peab olema koostatud ema ja lapse tervise huvides, vajalik on arstide igakülgne koostöö ning plaani koostamisse peaksid olema kaasatud nii sünnitusabiarst, hematoloog, anestesioloog kui ka lastearst.»

Maailmas on teada, et mõned inimesed lihtsalt aktsepteerivad, et neil võib sündida laps, kellel on hemofiilia. Riikides nagu Eesti, kus hemofiilia ravi on heal tasemel kättesaadav, on haigusega võimalik elada peaaegu täiesti normaalset elu. Samas mõned inimesed valivad hemofiilia riskide vältimiseks kunstliku viljastamise või lapsendamise.

Dr Lahti sõnul pered, kes on otsustanud lapse saada loomulikul teel, tahavad sageli enne sünnitust teada, kas nende laps põeb hemofiiliat. Vastavad uuringud selle teada saamiseks raseduse ajal on olemas ja neid saab vajadusel teostada. Olulist infot annab ka lapse soo määramine, sest see annab naistearstile ja ämmaemandale vajaliku info ja teadmised, kuidas valmistuda turvaliseks sünnituseks olukorras, kus emal ja lapsel võib esineda veritsusi. Poistel on risk hemofiiliaks suurem. Seetõttu on enne sünnitust kindlasti vajalikud testid ja ettevaatusabinõud, et vältida veritsuse riske sünnitusel. Tüdrukutel on need riskid väga väikesed.

«Kui sündimas on tüdruk, ei ole rasedusaegne diagnostika tingimata vajalik. Isegi kui laps on hemofiiliakandja, on väga väike võimalus, et lapsel tekib veritsus sünnituse käigus,» ütles dr Laht.

Hemofiiliaga naise sünnituseks valmistumine