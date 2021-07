Spordibioloog Kristjan Port: Kuidas kasutada ära õppimise potentsiaali ja luua uusi harjumusi?

Uue harjumuse tekkimiseks on vaja seda tegevust korrata võimalikult lihtsustatult - näiteks iga päev 10 km joosta ei ole uue harjumuse alustamisel jätkusuutlik.

2. Seo harjumus kindla tegevusega

Vali tegevus, mida juba igapäevaselt teed, et uus harjumus paremini meeles püsiks! Vajadusel kasuta märkmepabereid või meeldetuletusi nutiseadmes. Ära unusta tegevuse järgselt saavutust tähistada ja positiivset emotsiooni nautida.

3. Jälgi progressi

«Inimene ei oska hinnata kui palju ta on kõndinud, jooksnud, söönud, istunud, maganud ja nii edasi,» tõdeb spordibioloog Kristjan Port ja selgitab, et saavutuste teadvustamine on oluline ja motiveeriv - selle heaks näiteks on kõnnitud sammude monitoorimine.

Tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina lisab, et kaasaskantavad ning ka põhjalikumaks sportimiseks vastupidavad nutikellad ja -telefonid ning aktiivsusmonitorid võimaldavad koguda tänapäeval tohutult palju andmeid meie kohta ning seda infot saab suurepäraselt kasutada heade harjumuste kujundamiseks, et endale paremaid rutiine luua.

4. Leia grupp või kaaslane, kellega koos harjumust juurutada

Mitmekesi jõuab kaugemale! Pordi sõnul on inimestel bioloogiliselt programmeeritud soov kuuluda gruppi ning see aitab kaasa ka harjumuste tekkimisele. Ümbritse end kaasaelajatega, kel on sinuga sarnased huvid ning võimalusel jagage oma elamusi, et eesmärke saavutada (näiteks koos trenni tehes) või rääkige üksteisele oma tulemustest ja saavutustest.

5. Tekita mängulisust

Kui oled juba leidnud kaaslased, kellega uut harjumust juurutada, siis korraldage omavahel sõbralik võistlus või punktide kogumine, mis on ühtaegu lõbus aga ka motiveeriv.

Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul võimaldavad tänapäevased nutiseadmed näiteks treeningutest videosid salvestada ja hiljem neid ka oma perele ja sõpradele saata või sotsiaalmeedias jagada, et selliselt rohkem võistlusindu tekitada.

6. Hangi õiged abivahendid

Mishina lisab, et kui pole võimalik kasutada päris treeneri abi, aitavad kaasaegsed nutiseadmed tihti treeneri töö ise ära teha.

«Tänapäeval on uutes nutikellades digitaalsed personaaltreenerid ja sadu treeningprogramme, mille vahel valida ning mille abil oma sooritusi mõõta,» selgitab tehnoloogiaekspert.

Sealjuures on tehnoloogia vastupidavus jõudnud uuele tasemele, mis võimaldab suunata rohkem tähelepanu treeningule või muu harjumuse loomisele, selle asemel, et pidevalt seadmel fookust hoida.

«Nii näiteks tuvastavad uusimad nutikellad ise treeningu alguse, ilma et seda peaks spetsiaalselt kella pealt valima, ning peavad laadimata vastu koguni 3 nädalat, mis annab rohkem liikumis- ja tegevusvabadust,» toob ta näiteid.

Kui kaua võtab harjumuse loomine aega?

Spordibioloog Kristjan Porti sõnul võib harjumuse kujunemine võtta aega mõnest nädalast mitme kuuni - see sõltub paljudest erinevatest teguritest nagu harjumuse keerulisus, keskkond või inimeste kogemused. Olulisim harjumuse püsima jäämisel on tema meelest aga siiski sündmuste kordumine ehk harjumuse järjepidev praktiseerimine.

«Kui tegemist on füüsilist pingutust nõudva harjumusega, on oluline võtta aega puhkuseks ja mitte üle pingutada,» rõhutab spordibioloog Port ning lisab, et seda ka juhul kui kõrgem treenitus on tõstnud inimese vastupidavust pingeliste olukordade suhtes.

Ka uuringud kinnitavad, et füüsilisi sooritusi tegevad inimesed, kes on hästi välja puhanud, on ka tööl produktiivsemad ning nende tähelepanu-, keskendumis- ja õppimisvõime on paremad.