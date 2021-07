Pikal Covidil on üle 200 sümptomi – need on peamised

Ligi pooled (45%) uuringus osalenutest väitsid, et vajavad haiguse tõttu lühendatud töögraafikut ja umbes viiendik (22%) ei olnud üldse võimelised töötama.

Londoni ülikooli kolledži neuroteadlane ja uuringu vanemautor dr Athena Akrami ütles, et see toob esile «selge vajaduse laiendada meditsiinilisi juhiseid», et hinnata pikema Covidi sümptomite laiemat spektrit kui hingamisteede ja südame-veresoonkonna probleemid.