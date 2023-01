Kuidas vältida liigsöömist?

Füüsiline aktiivsus ja koormus kiirendavad kaalulangust ning aitavad säilitada normaalkaalu, sest trenni käigus põletab inimene toidust saadud kaloreid, mis ebapiisava füüsilise aktiivsuse korral rasvaks talletuvad. Teadlased on aga leidnud, et lisaks kalorite kulutamisele mõjutab trenn ka söögiisu ning aitab seda reguleerida nii, et inimesed ei söö rohkem kui organism vajab.