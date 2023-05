Ekspert: seda värvi voodipesu tuleks vältida

Miks valge voodipesu und mõjutab?

«Arvatakse, et need värvid (valge ja helesinine) võivad mõjutada melatoniinitaset,» selgitab Dorothy.

Melatoniin on organismis looduslikult esinev hormoon, mis kontrollib unemustreid. Melatoniini tootmine ajendab jääma magama ja vähendab tõenäosust, et öösel üles ärgatakse.

Uneteaduse uuringprogrammi Sleep Junkie raames küsitleti enam kui 1000 täiskasvanut, et uurida magamistoa paigutuse ja värvi mõju une kvaliteedile. Valgete linade vahel magamine seostus kesisema unega. Leidude paremaks mõistmiseks tuleb värvi käsitleda kui valgust. National Library of Medicine vahendab, et ereda sinise ja valge valgusega kokkupuude mõjutab ööpäevaseid rütme. Need on 24-tunnised tsüklid, mis aitavad kehal olulisi funktsioone täita.