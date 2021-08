Lugeja küsib: kas võin tööajast vaktsineerima minna?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: «Kui tööandja on riskianalüüsis hinnanud ära töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ning leidnud, et vaktsineerimine on kõige tõhusam meede nakatumise leviku piiramiseks, siis on tal kaks võimalust: