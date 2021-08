Füsioterapeut Sander Jürs jagab soovitusi, kuidas kõrges eas efektiivselt treenida

Sageli on võimetus ise hakkama saada seotud erinevate organsüsteemide taandarenguga, mis on vanadusega kaasnev loomulik nähtus. Seega on eelpool nimetatud terviseprobleemid teatud maani normaalsed, aga tihti muutuvad need inimese elu segavaks liiga vara ja esinevad väga tihti, mille üheks põhjuseks teiste hulgas on madal või puuduv füüsiline aktiivsus ja kehv toitumine.