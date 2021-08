Miks peaks proovima treeningut, mida harrastavad Lebron James ja Cristiano Ronaldo?

Treener Ekaterina Dushko sõnul võrreldakse pilatest sageli joogaga, kuid tegelikkuses on neil treeningutel väga erinev taust.

«Kui jooga on sajandeid vana praktika, millel on tihedad seosed vaimsusega, siis pilates on keha tugevdamiseks mõeldud harjutuste süsteem, mille töötas välja Joseph Pilates 1920. aastatel. Pilates nimetas ise seda treeningut nooruse eliksiiriks, mis aitab hoida tervena mitte ainult keha, vaid ka meelt,» rääkis Dushko.

Viimastel aastatel on pilates jõudsalt populaarsust kogunud ning aina tihedamini võib seda leida nii spordiklubide kui ka ravi- ja taastuskeskuste treeningute nimekirjast.

Pilates ei sea piire vanusele, soole või tervislikule seisundile

«Pilatese harjutused parandavad lihaste elastsust ja tugevust ning liigeste liikuvust. Lisaks ennetab treening vigastusi, aitab traumast taastuda ning võimaldab lihased ja liigeseid tugevdada. Selleks et trenni tulla, ei pea olema varasemat kogemust või suuri teadmisi, piisab vaid tahtmisest ja huvist,» rääkis ta.

Just Dushko nimetatud positiivsete tervisemõjude tõttu on pilates eriti levinud sportlaste ja rasket füüsilist tööd tegevate inimeste seas.

Pilates võimaldab suurendada keha stabiilsust ja parandada lihaste töötamise mehaanikat.

«Tihti jõuavad sportlased pilatese juurde sooviga tugevdada korsetilihaseid ja stabiliseerida vaagna piirkonda. Näiteks naiste jaoks on vaagna ebastabiilsus jooksmisega seotud vigastuste peamine põhjus, sest nõrgad puusad võivad põhjustada mitmed ebameeldivaid sündroome ja niinimetatud jooksja põlve,» kirjeldas treener.

Dushko sõnul jõuavad pilateseni tihti ka ujujad, sest ilma tugevate kerelihasteta tippu ei jõua.

«Ujujatel põhineb iga liigutus – tõmbamine, pöörlemine, libisemine – kerelihastel. Kui ujujal on nõrk kere, siis võtab ta vajalikku jõudu teiste lihaste arvelt, mis võib lõppeda ebameeldiva vigastusega,» sõnas ta.

Aitab nii tippsportlasi, füüsilise töö tegijaid kui ka kontoritöötajaid

Nii nagu sportlased, kasutavad ka rasket füüsilist tööd tegevad inimesed ja isegi kontoritöötajad pidevalt samu lihaseid, jättes teised lihased koormuseta. See põhjustab lihaste tasakaalustamatust, kurnatutust ja pikemas perspektiivis ka vigastusi. Sellisel juhul on pilates taas kord hea treening, millega olukorda parandada.

«Pilates võimaldab suurendada keha stabiilsust ja parandada lihaste töötamise mehaanikat. Sisuliselt lubab treening sarnaselt massaažile ja füsioteraapiale kiirelt ja ohutult paraneda,» kirjeldas Dushko.

Tihti juhtub ka seda, et pilatese harrastajad märkavad mõni nädal või kuu hiljem, et on paar sentimeetrit pikemaks kasvanud. «Vaagnapiirkond stabiliseerub treeningute jooksul lihtsalt niivõrd palju, et rüht paraneb ja selg on sirgem. Nii juhtub ka, et mõni sentimeeter võib pikkusele lisanduda,» kirjeldas ta.

Nii nagu iga spordiala ja valdkonnaga, seostatakse ka pilatesega erinevad müüte. Vahel arvatakse, et pilates on lihtsalt üks aeglane ja igav venitustreening, teinekord aga öeldakse, et mehed peaksid sellest kaugele hoidma.

Confido pilatese treeneri Ekaterina Dushko sõnul jäävad siingi müüdid vaid müütideks.

Mitmekülgne ja kasulik treening, mis sobib nii meestele kui ka naistele

«Tõde on see, et tegu on mitmekülgse, aktiivse ja kasuliku treeninguga, mille positiivsed tervisemõjud avalduvad olenemata treenija soost. Nii harrastavad pilatest ka paljud meessportlased, sealhulgas näiteks endine jalgpallur David Beckham, golfimängija Tiger Woods ja triatleet Kendrick Louis,» rääkis Dushko. Kogenud treeneri käe all saavad treeningust kasu nii professionaalsed sportlased kui ka lihtsalt harrastajad.

Ekaterina Dushko sõnul pööratakse Confido pilatese treeningutes suurt rõhku ka teraapiale ehk inimese personaalsetele tervisemuredele.