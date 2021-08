Ekspert annab nõu, kuidas hõlpsalt uinuda ja saada sügav uni

Pikemat päevast uinakut apteeker unetuse puhul ei soovita, kuna see võib täiskasvanu une ja ärkveloleku rütmi oluliselt häirida. Küll aga on päevane uinak tervisele kasulik väikelastele, üle 55. aastastele ja vahetustega töötajatele — ülejäänutele soovitab proviisor end stimuleerida, et päeval mitte uinuda. «Näiteks jahe dušš või jalutuskäik õues aitavad nii unisust peletada kui ka keha ergutada,» soovitab Sauskina. Ta lisab, et kohvi tarvitamisega peaks olema ettevaatlik. «Kuigi kofeiin on hetkel peamine laialt kasutatav stimulaator, soodustab selle liigtarvitamine unehäireid. Kui on raskusi magama jäämisega, siis õhtusest cappuccinost või muust piimakohvist tasub kindlasti loobuda, kuna kohvile lisatud piim pikendab kofeiini toimet veelgi,» selgitab proviisor.