Perearst Madis Veskimägi selgitab, millised on kepikõnni harrastamise eelised

«Kepikõnd ei ole lihtsalt kepid käes kõndimine, ükspuha kus, kui kaua või kui kiiresti. Siin on palju oma nippe, mida tuleb arvestada, et saada uuest harrastusest hästi palju kasu ja mitte kahju,» räägib perearst Madis Veskimägi ja lisab, et soovitav on ka eelnev arsti konsultatsioon ja põhilised terviseuuringud.

Veskimägi avaldab, et terviseliikumise juures on tähtis see, et koormus annaks südamele- ja veresoontele ning lihastele parajalt võhma.

«Kepikõnd võrreldes tavalise kõnniga suurendab seda koormust kolmandiku võrra. Praktikas tähendab see seda, et liikumisest on tegelik kasu suurem ja ka näiteks liigsed rasvakilod põlevad kiiremini.»

Viimastel aastatel on kogunud populaarsust «vedrukepid». Need suurendavad veelgi koormust õlavöötmele-käsivartele ja vähendavad jäikade keppidega võrreldes põrutust.

Millisel juhul võiks kepikõndi harrastada?

«Kepikõnd on on arstlikult soovitav mõõduka ülekaalulisuse, kergekujulise liigesekulumisehaiguse, lülisamba kroonilise valu, I ja II tüübi diabeedi, mõõduka raskusega kõrgvererõhuhaiguse, südameisheemia tõve, meeleoluhäirete ja haigusliku kurvameelsuse korral,» märgib perearst.

Kepikõnni eelistest toob Veskimägi välja puusa- ja põlveliigeste koormuse vähenemine, lihastöö suurenemine ülakehas-õlavöötmes, õlavartes ja kätes.

Samuti annavad kepid käes kõndimine juurde ka kindlust, rütmikust ja suurendavad tasakaalu ning teevad kõndimise huvitavamaks.

Milline peaks olema treeningu ülesehitus?

«Terviseliikumisel on paraja koormuse näitajaks kiirenenud südametegevus, kerge ähkimine ja mõnusa soojuse teke kehas,» lausub Veskimägi ja lisab, et vajalik on ka kontrollida südamelöögi sagedust.

Seda kahel põhjusel: kui südametegevus pole piisavalt kiirenenud ei ole ka liikumisel kestvamat soodsat toimet tervisele.

Teine olukord: südametegevuse kiirenemine üle soovitava pole jällegi hea.

Soovitava südamelöögisageduse leiame lihtsa reegliga: 180- inimese vanus aastates, nii on 60 aastase inimese soovitav südame löögisagedus tervisetreeningul 120 korda minutis.

«Pulssi loetakse katsudes südametukseid randme või kaelaarteril. Tuksed loetakse 15 sekundi jooksul ja saadud arv korrutatakse neljaga. Pulsisagedust on soovitav kontrollida umbes 10 minuti möödumisel tervisetreeningu alustamisest. Pikemal kõnnil hinnatakse pulsisagedust 15-20 minuti tagant. Pulsimõõtmine on tunduvalt lihtsam pulsikellaga.»

Tervisetreeningu pikkus on soovitavalt 30 minutit korraga, 3-4 korda nädalas. Kogemuse tekkides on soovitav kord nädalas teha ka pikem ring kuni üks tund.

Probleeme võib tuua ebasobiva pikkusega kõnnikepid

Mõned patsiendid kurdavad kepikõndimise järel tekkivaid valusid kaelas, õlgades ja käsivartes. Selle põhjuseks võib olla ebasobiva pikkusega kõnnikepid, nende kramplik käeshoidmine.

«Väga oluline on teha paar minutit soojendus ja venitusharjutusi nii alustades, kui lõpetades kepikõnniringi. See vähendab ebameeldivate lihaspingevalude teket ja annab ka tööd teistele kere lihastele.»

Parajast koormusest annab perearsti sõnul tunnistust meeldiv reipus ja enenergiatulv.