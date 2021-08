Uuringus selgus insuldi tekkimise riski neli korda tõstev tegur

60-aastastel ja noorematel täiskasvanutel, kes olid füüsiliselt väheaktiivsed ja kes teatasid, et nad veedavad kaheksa või enam tundi vaba aega päevas istudes, oli insuldirisk 4,2 korda suurem kui neil, kes ütlesid, et istuvad puhkeajal vähem kui neli tundi päevas.

«60-aastased ja nooremad täiskasvanud peaksid olema teadlikud, et ohtralt istumine koos vähese füüsilisele tegevusele kuluva ajaga võib avaldada tervisele kahjulikku mõju, sealhulgas suurendada insuldiriski,» ütles uuringu autor dr Raed A. Joundi Medical Xpressis. «Füüsilisel aktiivsusel on väga oluline roll, kuna see vähendab aega, mil istutakse, ja tundub, et see vähendab ka liigselt istutud aja negatiivset mõju. Arstide soovitused ja rahvatervise poliitika peaksid rõhutama noorte täiskasvanute seas füüsilist aktiivsust ja istutava aja vähendamist koos teiste tervislike harjumustega, et vähendada kardiovaskulaarsete sündmuste ja insuldi riski.»