Saa teada, kas kehv uni võib mõjutada hormonaalset tasakaalu

Hormoonidel on oluline roll paljude protsesside, süsteemide ja funktsioonide reguleerimisel kehas. Keha vajab toimimiseks erinevaid hormoone ja need vabanevad endokriinsüsteemi kaudu.

Näiteks kontrollib melatoniin unemustreid ja annab kehale märku, millal on aeg magama minna. Inimese kasvuhormoon vabaneb sügava une faasis, mis on rakkude kasvu ja parandamise seisukohalt väga oluline.

Uni on tähtis ainevahetuse regulaator, unehäired või halb uni võivad otseselt mõjutada näljahormoonide tootmist ja taset organismis. See võib häirida söögiisu, toidu tarbimist või põhjustada kehakaalutõusu.

Halva kvaliteediga uni häirib leptiini, greliini ja insuliini - need on hormoonid, mis vastutavad näljatunde, täiskõhutunde, veresuhkru reguleerimise ja rasva ladustamise eest. «Kui olete öösel halvasti maganud, tasuks järgmisel päeval piirata suhkru tarbimist,» märkis Gottfried.

Gottfriedi sõnul on ideaalse ööune pikkus seitse kuni üheksa tundi. Tasub ka teada, et und ei ole võimalik järgi magada, see tähendab, et kui nädala sees magada vähem, siis pikem uni nädalavahetusel ei korva puudujääki.