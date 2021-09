«Vaktsineerituid on neljandik, aga nende haiguse kulg on lisaks ka kergem. Ega meil sellest olukorrast teist väljapääsu ole kui võimalikult paljude inimeste vaktsineerimine ühiskonnas,» sõnas ta.

«Olukord on sama kui aasta alguses. Praegu on noorim patsient 19-aastane ja vanemad patsiendid üle 80 aasta vanad. On nii raskete kaasuvate haigustega inimesi, aga ka tavatervisega 50–60-aastaseid, kes on vaktsineerimata ja elasid lootuses, et haigus neid ei murra. Aga elu on paraku teine.»