Covid-19 uuringus selgus, kui palju kõrgem on vaktsineerimata inimeste surmarisk

«Kokkuvõte on järgmine: meil on teaduslikud tööriistad, mida vajame selle pandeemia uue lehe pööramiseks. Vaktsineerimine toimib ja kaitseb meid Covid-19 tõsiste tüsistuste eest,» ütles haiguste kontrolli ja tõrje keskuse direktor dr Rochelle Walensky.

«Üks asi, mida me kindlasti teame... 160 000 juhtumit päevas ei ole see koht, kus me tahame olla,» ütles riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi direktor dr Anthony Fauci neljapäeval CNNile. «Kahjuks oleme just seal praegu.»