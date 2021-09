Kas kõhurasv kaitseb organeid või põhjustab tervisemuresid?

Keha salvestab energiat rasvkoesse, et seda igapäevaste tegevuste jaoks kasutada. Lisaks kasutab keha rasvkoest energiat trenni tegemiseks.

Seevastu liigne rasvkude kõhu piirkonnas, tuntud ka kui vistseraalne rasv, võib ohustada üldist tervist. Rasva ladustamine kõhus on kahjulikum kui ladestumine puusadel, reitel või tagumikul.

«Selle põhjuseks on asjaolu, et kõhupiirkonna rasv võtab ruumi ja seetõttu on elunditel kitsam ja ka raskem töötada, sellest tingituna tekivad mitmed põletikulised probleemid,» räägib Sydney Greene.