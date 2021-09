Viis võimalust, kuidas kontrollida oma unenägusid

1. Selleks, et unenäosse ilmuks konkreetne inimene, kogemus või muu tahetud asi, peaks sellele keskenduma enne magama minekut. Kui tegemist on mälestusega, tasub öökapile asetada ese või pilt, mis mälestusega seondub, kirjutab MSN News .

2. Kui näete pidevalt sama unenägu, siis võib olla see märk lahendamata probleemist. Korduvate unenägude üle tasub päevasel ajal rohkem mõtiskleda, see võib muuta unenäo kulgu.

3. Minge magama piisavalt vara, et uni ei jääks pinnapealseks. Unenägusid nähakse ainult REM-faasis, mis on südagava une faas. Täiskasvanud inimene vajab ööund seitse kuni üheksa tundi.

4. Uneeksperdid soovitavad unes rändamise jaoks mõelda päeva jooksul kindlale kohale, kuhu on soov minna või millist situatsiooni kogeda. Samuti soovitatakse endalt päeval küsida «Kas ma näen und?», sest siis võib see mõte tabada teid ka unes. Kui vastate sellele küsimusele jaatavalt, ise unes olles, on teil võimalik oma und kontrollida.